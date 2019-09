Miriana Trevisan sul suo ex marito Pago: “È un uomo eccezionale”

Miriana Trevisan è tornata a parlare del suo ex marito Pago in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000. L’ex showgirl ed ex modella ha dichiarato di non aver mai conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, protagonista insieme con il cantante dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip.

“Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute – ha spiegato Miriana -. Pacifico è un uomo eccezionale. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante”.

I due ex coniugi vip sono rimasti in ottimi rapporti: “Lui stravede per nostro figlio ed è un papà presente, anche se molto impegnato”. Lei non ha mai conosciuto Serena Enardu: “A dire la verità non ho mai conosciuto questa donna, l’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.

Oggi Miriana Trevisan è single dopo la rottura con l’attore Giulio Cavalli, ma non cerca un nuovo amore.

