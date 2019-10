Morgan e la lite con il paparazzo: rissa in centro a Milano

Morgan ha litigato animatamente con un paparazzo in centro a Milano alcuni giorni fa. Il cantautore è stato denunciato dalla polizia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’ex giudice di X Factor avrebbe strattonato il fotografo strappandogli la camicia.

Il paparazzo l’aveva fotografato insieme a una donna, nella centralissima corso Garibaldi a Milano. La ragazza, che era con l’artista, ha infatti riferito alla polizia che il fotografo, un 29enne, dopo aver scattato le foto avrebbe tentato di rivenderle al cantante per evitare che uscissero sui giornali: da questi ultimi scatti, a suo dire, avrebbe ricavato 15mila euro, mentre, non è chiara la cifra che avrebbe poi eventualmente chiesto allo stesso Morgan. Per questo motivo anche il paparazzo è stato denunciato per tentata estorsione.

