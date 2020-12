Myrta Merlino su Marco Tardelli: “L’amore funziona perché non ci vediamo quasi mai”

Myrta Merlino ha parlato della sua love story con l’ex calciatore ed ex allenatore della Nazionale italiana di calcio Marco Tardelli durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.

La 51enne giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva napoletana ha dichiarato: «La mia vita sta per diventare un unico grande frullatore, è vero. I giorni miei e di Marco diventeranno il venerdì pomeriggio e un pezzetto del sabato, perché la domenica io finirò tardi e lui sarà a Milano per la Domenica Sportiva».

La conduttrice del programma L’aria che tira ha poi proseguito: «Ma questa trasmissione ce l’ho in testa da tempo, e sento che è il momento giusto per farla, un momento in cui non bisogna star soli, e non bisogna lasciare sole le persone. Dalle mail che mi arrivano ogni giorno dopo L’aria che tira, capisco che la gente ha bisogno di essere accompagnata, ascoltata. E la domenica, quando mi potrò permettere di stare un po’ meno sul tamburo delle notizie rispetto al resto della settimana, avremo la possibilità di ragionare su quel che è accaduto e di cercare di capire, col cuore, col cervello e senza fretta, quel che ci aspetta. La sola cosa che mi può far desistere dal progetto è che Tardelli (lo chiama così, ndr) minacci di lasciarmi perché lavoro troppo».

La conduttrice tv e giornalista è stata sposata con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Arcuri. Oggi il suo cuore batte solo per l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli.