Naomi Campbell è molto magra: “Mangio una sola volta al giorno, a pranzo, ma non ceno”

Naomi Campbell è molto magra. La regina delle top model degli anni Novanta ha confessato che mangia una sola volta al giorno, a pranzo, ma non cena. L’ex supermodella e attrice britannica ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al Wall Street Journal: “Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno…”.

La Venere Nera, che è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo con un patrimonio di 60 milioni di dollari, ha poi aggiunto: “La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”.

In estate preferisce bere succhi per prendere vitamine e sali minerali come aveva dichiarato in una vecchia intervista. “Non mi affamo ma mangio solo quando ne ho voglia – aveva spiegato Naomi – Se voglio passare intere giornate senza mangiare lo faccio, bevo solo acqua o qualche succo. Dipenda da come mi sento. Quando fa caldo, a volte voglio solo dei succhi. Non è che lo programmo. Può durare un giorno, oppure due, oppure una settimana. Faccio quello che mi sento di fare al momento”.