Naomi Campbell rivela: “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione”

Naomi Campbell ha pubblicamente ringraziato Dio in un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, perché è una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione. La diva internazionale delle passerelle ha spiegato di non avere una vita immacolata e non pretende di averla.

Naomi Campbell - Foto: Facebook Naomi Campbell - Foto: Facebook

La celebre, influente e potente top model britannica non è fidanzata: “Essere single non significa essere soli. Io non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo di sentirmi solo’, mi disse un giorno De Niro (con cui la modella ebbe una breve love story negli anni Novanta, ndr) e ora capisco cosa intendeva”.

La top model ha proseguito: “La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti. Io non mi sento mai sola”.

Redazione-iGossip