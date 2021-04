Noseal è diventato papà per la prima volta della piccola Cecilia Lombardo il 30 marzo scorso. La piccola è nata a Neuss in Germania e quando è nata pesava 3,3 chili ed era lunga 54 cm. L’ex concorrente del famoso e popolare talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi 7, Antonino Lombardo, è al settimo cielo. Il cantante, ballerino e coreografo palermitano ha annunciato la bellissima notizia mediante alcune storie che lo ritraggono insieme con la compagna e la sua primogenita Cecilia su Instagram.

Sia la neo mamma sia la piccola stanno bene. Noseal ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni da parenti, amici e follower.

INTERVISTA A NOSEAL SU CARRIERA, VITA PRIVATA E BIOGRAFIA

In un’intervista rilasciata poco tempo fa al nostro sito iGossip.it, Noseal aveva parlato proprio della sua paternità: “Sarò in grado di fare il papà, pazzo come sono? Vorrei diventare un papà molto complice e amico. Non vedo l’ora di tenerla tra le mie braccia, sentire il profumo della sua pelle e spupazzarla. Tra 10 anni mi vedo come un papà molto presente. Vorrei dare a mia figlia tutto ciò che merita e tutto quello che non ho avuto io, sia a livello di affetto che di cose materiali… magari più l’affetto che le cose materiali. Farò ciò che non hanno fatto i miei genitori quando ero piccolo: farò il genitore”.

LEGGI IL TESTO DEL BRANO MUSICALE ROLLALA

Auguri ai neo genitori e un caloroso benvenuto alla piccola Cecilia anche da parte della nostra redazione. Congratulazioni!