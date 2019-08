Orlando Bloom e Katy Perry: “Preparare il matrimonio richiede molto lavoro”

Orlando Bloom e Katy Perry stanno preparando il matrimonio. Il sex symbol del cinema internazionale ha rivelato in una recente intervista che le nozze richiedono molto tempo. Entrambi hanno alle spalle matrimoni falliti.

Orlando Bloom ha parlato della sua storia d’amore con la celebre popstar americana: «Va tutto alla grande tra noi. Preparare il matrimonio richiede molto lavoro, ma stiamo costruendo un castello dove andare a vivere, in senso metaforico».

Poi è sceso più nei dettagli: «Direi che il se**o è una parte importante della vita, perché è un modo per entrare in connessione con l’altro, è un modo per mostrare intimità. E l’intimità è una parte della vita incredibilmente importante, perché se puoi entrare in intimità con qualcuno, sei fortunato, giusto?».

Bloom ha poi asserito che sia lui che Katy sono abbastanza grandi e saggi da capire che in ogni relazione ci sono momenti delicati e difficili.

Redazione-iGossip