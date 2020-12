Paola Caruso dice addio a Milano: si è trasferita sul Lago Maggiore

Paola Caruso dice addio a Milano. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola si è trasferita sul Lago Maggiore. L’ex Bonas di Avanti un altro ha scelto di abbandonare il capoluogo lombardo perché è troppo costoso e c’è poco verde.

Paola Caruso - Foto: Facebook Paola Caruso - Foto: Facebook

La mamma vip di Michelino, Paola Caruso, ha dichiarato al settimanale Diva e Donna’. “Dopo il lockdown non lavoravo più. Mi sono trasferita fuori Milano. Pago di meno, ho una casa con giardino e sto vicina ai miei cavalli. Ho sempre avuto una passione per i cavalli. Ero un’amazzone professionista. Camillo è il cavallo della mia vita. Un altro figlio”.

Dopo aver posato senza veli per il calendario For Men Magazine 2021, Paola ha annunciato che sta avendo problemi con il lavoro. Milly Carlucci l’ha esclusa da Ballando con le Stelle perché è troppo targata Mediaset e non può partecipare al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini altrimenti gli assistenti sociali le toglierebbero il figlio.

Per fortuna che c’è la famosa e chiacchierata conduttrice tv di Canale 5, Barbara d’Urso, che la invita spesso come ospite a Live – Non è la D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

