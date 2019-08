Paola Caruso non si sbilancia su Moreno Merlo e torna all’attacco dell’ex Francesco Caserta

Paola Caruso non si è voluta sbilanciare più di tanto sulla sua nuova storia d’amore con Moreno Merlo ed è tornata all’attacco dell’ex compagno Francesco Caserta in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio.

L’ex Bonas di Avanti un altro vuole andare con i piedi di piombo con Merlo: “Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”.

L’ex tentatore di Temptation Island ha instaurato, in poco tempo, un legame speciale con il figlio Michelino, avuto dall’ex compagno Francesco Caserta.

Ma è proprio contro Caserta che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si è scagliata con gran livore. Perché? “Da dodici mesi non mi dà un euro – ha svelato Paola -. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”.

Redazione-iGossip