Paola Di Benedetto su Antonio Zequila: “Ha messo a dura prova la mia serenità”

Paola Di Benedetto ha raccontato il suo trionfo e la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 durante un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La vincitrice del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, non ha risparmiato critiche all’indirizzo di er mutanda Antonio Zequila.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Ad un certo punto del programma arrivi ad una dinamica in cui evitare la polemica è impossibile, ma ho sempre cercato di tirarmene fuori in maniera tranquilla. Non volevo che si vedessero urla e scenate – ha sottolineato Paola Di Benedetto -. La gente da casa non deve vedere questo, ma avere leggerezza. Antonio Zequila ha messo a dura prova la mia serenità, lui era una figura negativa per me”.

Poi ha parlato della sua vittoria al GF Vip 4: “Ci sono state molte persone che mi hanno sostenuta che io conosco, e quelle sono state una grande parte. Ma molte altre erano parte del pubblico televisivo…Ognuno si gioca le sue carte. Magari io sono stata più appoggiata dai fan del web, Patrick da quelli costruiti dopo tanti anni di Grande Fratello, Paolo Ciavarro da quelli derivati dalla storia con Clizia”.

A proposito di Fabio Testi, la vincitrice del Grande Fratello Vip, ha rivelato: “Mi ha chiamata e mi ha rivelato che da quando avevamo fatto pace aveva sempre pensato che io vincessi… è stata una figura paterna, un rapporto quasi padre-figlia. Poi lui è uscito dalla Casa ma siamo rimasti con un bel ricordo”.