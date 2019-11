Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini ha confermato la crisi di coppia con la conduttrice tv, showgirl e artista Diana Del Bufalo durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini - Foto: Instagram Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini - Foto: Instagram

“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme – ha detto l’attore e conduttore tv Paolo Ruffini -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“.

Soltanto pochi giorni fa l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi aveva svelato tra le lacrime di attraversare un periodo difficile e per questo si era affidata alla psicoterapia.

Redazione-iGossip