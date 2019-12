Perché Simona Ventura è molto amata dal pubblico? La risposta l’ha data direttamente la super star tv a La Confessione di Peter Gomez. “Io penso che mi vedano molto leale – ha confidato la famosa e popolare conduttrice tv -. Non sono mai riuscita a fingere. Quando avevo qualcosa da nascondere ho fatto grandi casini. Il pubblico mi ha visto soffrire, riemergere, rinascere tante volte. La gente mi vuole bene perché ha capito che, più di tutte, ho ricevute molte cattiverie”.

Perché lasciò la Rai per Sky? SuperSimo ha dichiarato: “Sono andata a Sky, ero esasperata dalla situazione che c’era in Rai in quel momento. Non riuscivo più ad essere libera intellettualmente. Il direttore di allora, Liofredi voleva imporre la sua linea ed ho capito che non era conforme alla linea della rete. Quello stesso anno sono andati via Santoro e anche X Factor. Il mondo della tv è spietato tanto quasi la società di oggi”.