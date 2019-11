Pierpaolo Petrelli e Ginevra Lambruschi sono fidanzati

Pierpaolo Petrelli e Ginevra Lambruschi sono felicemente fidanzati. L’ex velino di Striscia la notizia ha presentato la sua nuova compagna a Pomeriggio 5. Il modello 28enne, ex compagno di Ariadna Romero, da cui il 18 luglio 2017 ha avuto il figlio Leonardo, ha inizialmente smentito il flirt con Jay Gigli e ha poi rivelato a Barbara D’Urso che la sua nuova fiamma è Ginevra Lambruschi.

Per ora non la vuole definire storia, ma frequentazione. L’ex velino ha poi svelato: “Oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì”.

Ginevra Lambruschi non è proprio sconosciuta agli appassionati di cronaca rosa. La 21enne fashion influencer è stata fidanzata per un periodo con Niccolò Bettarini, il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Redazione-iGossip