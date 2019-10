Raffaella Fico ha perdonato Mario Balotelli per amore della figlia Pia

Raffaella Fico ha perdonato l’ex fidanzato Mario Balotelli per amore della figlia Pia. Per lei chiedere il test del DNA è stato umiliante. Intervistata di recente da Eleonora Daniele, la 31enne ha parlato di quanto accaduto con l’ex calciatore dell’Inter e della lotta per il riconoscimento della figlia di 7 anni.

“Oggi se ci penso non mi fa più male – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello -, mentre un po’ di anni fa al solo pensiero stavo male con me stessa. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me. Quando è arrivata Pia ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, grazie anche all’aiuto della mia famiglia”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha escluso nuovamente un ritorno di fiamma con SuperMario: “Oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”.

Durante l’intervista ha parlato del suo rapporto con gli hater: “Molte volte sono cattivi e fanno male, spesso mi scivolano addosso ma penso che questi insulti vengono rivolti anche agli adolescenti, e se non hai un carattere forte è dura reagire. Continuano a dire che mi sono rifatta il viso, ma se andiamo indietro negli anni è evidente come una persona cambia, passano gli anni, sono dimagrita, cambia il tipo di trucco”.

L’ex gieffina ha poi concluso: “Io devo dire che ne subisco di ogni, anche se dovessi pubblicare una foto completamente coperta sono certa che mi attaccherebbero – ha aggiunto Raffaella – Prima di pubblicare una foto un po’ di angoscia mi prende… ma posso dire che comunque ormai sono una donna formata, e per questo dico che se andassero ad attaccare una ragazzina o un’adolescente, potrebbe realmente starci male”.

