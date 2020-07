Raimondo Todaro parla della separazione dalla moglie Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha parlato della dolorosa separazione dalla moglie Francesca Tocca durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il maestro di Ballando con le Stelle ha spiegato di aver chiarito subito sul suo profilo Instagram la situazione sentimentale, dopo i rumor relativi alla storia d’amore di Francesca Tocca con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru Dimitru.

Il papà vip di Jasmine, 6 anni, ha dichiarato a Oggi: “Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”.

Raimondo Todaro ha poi aggiunto: “Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita”. Sulla crisi che ha portato alla rottura il maestro di ballo ha precisato: “Non c’è stato un vero fattore. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano”.

E poi ancora: “Siamo due bravi genitori, molto attenti e presenti. Siamo anche molto fortunati perché Jasmine è una bambina che ci ascolta molto”.