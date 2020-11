Raoul Bova si sveglia spesso di notte e svuota il frigorifero

Raoul Bova è ancora oggi uno dei sex symbol indiscussi dello show business italiano. Il famoso papà e attore ha rilasciato di recente un’intervista al programma radiofonico I Lunatici in cui ha dichiarato che si sveglia spesso di notte e svuota il frigorifero.

Uno degli uomini più belli d’Italia ha raccontato: “Ci sono periodi e periodi, di solito la mia notte è vivace, provo ad andare a dormire ma poi mi sveglio inevitabilmente, a volte penso, a volte scrivo, a volte mangio e svuoto il frigorifero… è una cosa bellissima, perché la notte poi ti genera il mangiare vorace, l’istinto, però in linea di massima cerco poi di tornare a dormire una volta mangiato e proseguire fino alle sei, le sette del mattino”.

Il tenebroso e affascinante attore di quatto figli, Alessandro e Francesco, avuti con l’ex moglie Chiara Giordano, e Luna ed Alma, frutto dell’amore con l’attuale compagna Rociò Munoz Morales, ha anche ripercorso le difficoltà vissute all’inizio della carriera.

“Inizialmente era una cosa futile, non concreta, ai miei tempi era importante il pezzo di carta – ha spiegato Bova -, il posto fisso, il diploma, l’università, andare in giro con un titolo di studio ti dava importanza. Invece l’attore era l’emblema dell’instabilità, ci sono carriere che iniziano e finiscono con un film solo. Mia mamma mi chiese di continuare a studiare. Facevo l’attore come hobby. Facevo il mio Isef e il cinema come secondo lavoro”.

Raoul Bova ha poi parlato della sua bellezza: “Se mi dà fastidio che molti dicano che sono bello? All’inizio può darti fastidio, perché magari è preponderante più quella cosa lì”.