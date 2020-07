Riccardo Scamarcio diventerà papà per la prima volta. Il famoso e popolare attore pugliese e la sua compagna britannica, Angharad Wood, sono in dolce attesa di una femmina. La bellissima notizia è stata diffusa dal settimanale Diva e Donna che ha rivelato che Angharad sarebbe incinta di 8 mesi. Per la proprietaria di un’agenzia di management, con sede a Londra e che rappresenta attori e scrittori, si tratta della seconda gravidanza.

Ma non è finita qui! La prestigiosa rivista ha inoltre rivelato che Riccardo Scamarcio e Angharad Wood si sarebbero uniti in matrimonio in gran segreto.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, infatti, che ritraggono la coppia in giro per le strade di Roma, possiamo vedere la compagna dell’attore 40enne con il pancione e anche con un anello all’anulare della mano sinistra che non è passato inosservato.

Dopo due anni d’amore Riccardo e Angharad si sono sposati e diventeranno presto genitori? Pare proprio di sì! Auguri!