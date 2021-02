Riccardo Scamarcio parla della figlia: “Sono padre in modo fisico”

Riccardo Scamarcio ha parlato per la prima volta della figlia Emily nata a fine luglio 2020 dalla sua storia d’amore con la manager inglese Angharad Wood durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il famoso e popolare attore pugliese ha dichiarato di essere un padre in modo fisico.

“L’amore filiale, da noi, si porta in modo fisico – ha detto il papà vip pugliese -, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso”.

Riccardo Scamarcio è felice e lontano dai gossip con la sua compagna, Angharad Wood, 46 anni, che ha un’agenzia di management e segue attori e scrittori. L’attore ha poi svelato: “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

