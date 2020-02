Rick Cosnett è gay. Il 36enne attore australiano di The Flash e The Vampire Diaries ha fatto coming out mediante un video condiviso con i followers di Instagram.

“Ciao a tutti – ha esordito Rick – sono gay e volevo che tutti lo sapessero perché ho promesso a me stesso di vivere ogni giorno nella verità ma non è facile, è una cosa difficile da fare quando hai un problema che non riesci ad affrontare, che ti porti dentro dall’infanzia, imposto dalla società o dalla stessa vita. Sono sicuro che molti di voi che mi conoscono lo sapessero già, ma adesso non importa”.

Il suo coming out è stato accolto con grande entusiasmo e gioia dai suoi fan, colleghi e amici. Colton Haynes gli ha scritto: “Ti voglio tanto bene Rick, sono felice per te”. John Barrowman di Torchwood, molto attivo nella comunità LGBT, ha commentato: “Congratulazioni e benvenuto nella verità”. Candice Patton, sua fidanzata in The Flash, gli ha scritto: “Sei uno dei migliori, ti voglio bene”.

Congratulazioni Rick!