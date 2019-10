Rihanna sta insieme con Hassan Jameel da due anni. La popstar barbadiana ha ufficializzato la sua love story con il potente miliardario a Vogue.

Rihanna - Foto: Facebook Rihanna - Foto: Facebook

La cantante sta vivendo una relazione esclusiva da un po ‘di tempo. Anna Wintour, direttrice della rivista, le ha domandato se in un prossimo futuro ci sarà spazio per nozze e figli. Riri ha risposto: “Non penso a cose del genere, ma al piano di Dio, ma non vedo l’ora di leggere tutti i rumor sulla gravidanza dopo questa intervista”. Per il lieto evento la popstar già si vede vestita da John Galliano.

Rihanna e Hassan, vicepresidente della Abdul Latif Jameel (una delle compagnie che fanno parte del gruppo Toyota), si uniranno in matrimonio il prossimo anno?

