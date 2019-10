Rodrigo Alves dopo 72 operazioni dice basta alla chirurgia plastica: lo sfogo del Ken umano

Rodrigo Alves dopo 72 operazioni ha detto basta alla chirurgia plastica. Il Ken umano ha ribadito la sua netta presa di posizione durante una recente puntata del programma tv di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5.

L’ex guest star del Grande Fratello ha dichiarato: “Ho fatto l’ultimo intervento a gennaio per sistemare la narice, stavo bene ma ora ho di nuovo problemi. Sono stanco, basta”. Medici e opinionisti presenti in studio l’hanno invitato a fare il necessario per tutelare la sua salute, ma Rodrigo Alves è stato irremovibile: “Ho fatto 72 operazioni proprio perché ho avuto tantissime complicazioni, ho paura, non mi importa di quello che succede”.

Redazione-iGossip