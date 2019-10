Samanta Togni e Mario Russo si sposano il 15 febbraio 2020

Samanta Togni e Mario Russo hanno deciso la data delle nozze. La coppia si unirà in matrimonio il 15 febbraio 2020. L’ha rivelato la ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle durante la sua recente ospitata a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

La famosa ballerina e il chirurgo plastico stanno insieme da poco tempo, ma sono follemente innamorati. Per Samanta è stato un uragano. La loro storia d’amore è sbocciata durante un viaggio di lavoro a Napoli, quando ormai la storia d’amore con l’ex calciatore Christian Panucci era già finita.

L’annuncio del lieto evento con Russo non è stato accolto bene dai detrattori social. “Me ne hanno scritte di tutti i colori – ha dichiarato Samanta -, le persone non ti conoscono e giudicano molto da quello che può apparire. Sono tutti molto bacchettoni e molto infelici, attaccano a volte anche mio figlio dicendomi che non sono una brava madre perché ho avuto alcune relazioni. Io voglio mandare un messaggio: io se non sto bene con una persona non ci sto, quindi non ci trovo nulla di male. Per fare questo percorso ci vuole coraggio – ha sottolineato la ballerina – e quindi le persone non accettano chi non l’ha avuto. Le persone devono riuscire ad essere felici”.

Samanta si è poi lasciata andare e ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita: “Ero giovane, all’epoca vivevo negli Stati Uniti ed ho avuto problemi alimentari importanti, sono dimagrita molto, pesavo 43 kg e continuavo a vedermi ancora grassa. Ce l’ho fatta grazie all’aiuto di mia mamma, dei miei genitori e della mia famiglia, e poi grazie all’arrivo di mio figlio, mi ha salvato davvero la vita”. Il 17enne Edoardo è la sua gioia più grande.

Redazione-iGossip