Samanta Togni e Mario Russo si sposano. Matrimonio imminente per la ballerina 38enne nonché mamma di Edoardo, 17 anni, e il noto chirurgo plastico conosciuto solo pochi mesi fa.

Samanta Togni ha annunciato il matrimonio con Russo sul suo profilo Instagram: “LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI… Qui ero alla Rocca di Narni… poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di Alta Moda Michelini … chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione…”.

La danzatrice di Ballando con le stelle a Vieni da me solo poche settimane fa ha svelato qualcosa di più sull’uomo che le ha fatto perdere la testa e con il quale si è goduta prima l’estate a Capri e poi l’autunno alle Maldive.

“Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo”, ha rivelato in tv.

Per poi aggiungere: “Lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a farlo in italiano! Ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella…”.

Redazione-iGossip