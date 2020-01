Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle e va a nozze con Mario Russo

Samanta Togni ha annunciato al settimanale Gente che lascerà Ballando con le Stelle e convolerà a nozze con il medico napoletano Mario Russo. L’insegnante di ballo ha provato gli abiti da sposa e ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia dal menù umbro-napoletano all’atmosfera gipsy.

Samanta e Marco stanno insieme dalla scorsa estate e la proposta di nozze è arrivata solo due mesi dopo il primo incontro avvenuto per caso in treno.

Le nozze si celebreranno in Umbria. “Vogliamo che sia una grande festa – ha detto Samanta a Gente -, spontanea, allegra, vivace per noi e per i 150 invitati”. Ci sarà un ricco apericena con un’atmosfera rilassata e fintamente trascurata. L’abito della sposa sarà bianco ma potrebbe avere qualche dettaglio colorato. Il bouquet sarà minimal. Il ballerino Samuel Peron è il testimone di nozze della sposa e tutto il cast di Ballando con le Stelle è invitato alle nozze. Il viaggio di nozze sarà in Lapponia.

Sia per Samanta sia per Mario si tratterà del secondo matrimonio. Lei ha un figlio (Edoardo, di 18 anni) e lui ne ha tre (Giordana, 16, Roberto, 14, e Federico, 12). Sarà il piccolo di casa a portare le fedi agli sposi.