Sara Carbonero parla della separazione da Iker Casillas: “Il dolore non conosce età”

Sara Carbonero ha parlato della separazione da Iker Casillas, avvenuta dopo 12 anni d’amore e ben 5 di matrimonio, nella sua trasmissione su Radio Marca: «Io credo che il dolore per le pene d’amore non conosca età, anche se quando si è più grandi e maturi le cose vengono messe a fuoco in maniera diversa». L’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola e la giornalista hanno ufficializzato qualche settimana fa la rottura.

Per i due genitori vip di Lucas e Martìn è stato un periodo lungo e durissimo. Entrambi hanno avuto gravissimi problemi di salute. Iker Casillas era infatti stato colto da un infarto, che lo ha costretto al ritiro dall’attività agonistica, mentre Sara Carbonero è stata operata due volte per un tumore ovarico, l’ultima poche settimane fa.

La notizia della separazione è stata annunciata da entrambi sui social: «Siamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempito di felicità durante tutti questi anni. Oggi il nostro amore prende cammini diversi ma non lontani, continueremo insieme il meraviglioso compito di essere genitori attenti come lo siamo stati finora. È una decisione su cui abbiamo riflettuto molto e che abbiamo preso di comune accordo».

E poi ancora: «Il rispetto, l’affetto e l’amicizia dureranno per sempre. La nostra priorità è, con affetto e impegno, condividere il benessere e l’educazione dei nostri figli e proteggerli affinché crescano in un ambiente stabile e sano. Con queste parole vi chiediamo per favore di rispettare la nostra intimità in questo momento di cambiamenti. Queste saranno le uniche parole pubbliche che diffonderemo nel presente e nel futuro. Molte grazie per la vostra comprensione».