Sarah Felberbaum si è trasferita in Argentina per amore di Daniele De Rossi. L’attrice si è trasferita in pianta stabile a Buenos Aires con i figli Olivia Rose, 5, e Noah, 3 per non dividere la famiglia ed essere sempre al fianco del marito. Dopo il clamoroso addio alla Roma, De Rossi gioca nel Boca Juniors.

Un gesto molto significativo che è stato molto apprezzato e ammirato dai suoi fan e dai sostenitori dell’ex capitano della Roma. La carriera è importante, ma la famiglia è sempre prioritaria e preziosa per la bravissima e famosa attrice, ex modella e conduttrice televisiva italiana di origine anglo-statunitense.

Redazione-iGossip