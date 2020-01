Selvaggia Lucarelli affossa Francesco Totti e Wanda Nara: “Siete milionari eppure fate le marchette”

Selvaggia Lucarelli ha affossato Francesco Totti, Wanda Nara e altri vip milionari per aver soggiornato gratuitamente alle Maldive con tanto di sponsorizzazione su Instagram durante le festività natalizie.

L’irriverente e pungente opinionista tv e scrittrice ha scritto il suo primo post social al vetriolo contro calciatori e relative mogli: “Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla. Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo: ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel, mi fa un certo effetto”.

La giurata di Ballando con le Stelle ha criticato tutti questi vip che sponsorizzano in cambio della vacanza gratis alle Maldive: “Ecco, tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi, e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza in cui su un’isola 370 x 220 metri. Incontri Wanda Nara o Totti pure per andare a noleggiare un paio di pinne”.

Per poi concludere: “Ora io voglio dire: almeno alle MALDIVE non hai voglia di una dimensione diversa, in cui non rischi di finire sullo sfondo di un selfie altrui mentre ti scaccoli in spiaggia? Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi. Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta e per 20 euro, legittimamente, si vendono pure a Fitvia”.