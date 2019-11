Selvaggia Lucarelli invita Vladimir Luxuria a non andare più da Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli ha invitato la sua cara amica Vladimir Luxuria a non andare più come ospite oppure opinionista nei salotti tv di Barbara D’Urso, alla luce della pesante umiliazione subita da Vittorio Sgarbi in diretta a Live – Non è la D’Urso, per difendere la propria dignità altrimenti continuerebbe a rendersi complice di queste situazioni davvero vergognose.

La giornalista de Il Fatto Quotidiano ha scritto su Instagram Story: “Voglio bene a Vladimir Luxuria e gli attacchi che le hanno rivolto sono schifosi, ma il miglior modo per difendere le proprie idee e la propria dignità è non andare in certi salotti”. La scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle ha poi sottolineato: “Bisogna imparare a scegliere, nel tempo, ciò di cui non si vuole essere complici”.

Per la verità la conduttrice tv di Live – Non è la D’Urso è stata criticata duramente anche dal popolo della Rete e dall’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne, Claudio Sona.

Anche la stessa Luxuria ha scritto sul suo profilo Twitter: “Pomeriggio 5, l’omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”. Un chiaro ed esplicito messaggio indirizzato a Barbara D’Urso.

Redazione-iGossip