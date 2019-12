Serena Enardu dedica il Natale al figlio Tommaso: “Pago mi manca”

Serena Enardu ha dedicato il Natale al figlio Tommaso. L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha però ammesso che Pago le manca. Al settimanale di gossip Chi ha ribadito che è in cura dalla psicoterapeuta.

“Sto meglio – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne -, ho sofferto e soffro tanto. Questo periodo è complicato. Pian piano sto ricomponendo il puzzle. Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate”.

Dopo il reality ha incontrato il suo ex compagno: “Abbiamo pianto insieme. Abbiamo provato a parlare, ma niente. A un certo punto lui ha alzato un muro per difendersi. Col tempo ci siamo persi. Lui mantiene un rapporto con mio figlio Tommaso, che lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no. Questa è la verità”.

Al momento non c’è stata alcuna possibilità di un chiarimento e un possibile ritorno di fiamma con l’artista: “No. Nemmeno un bacio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono stati fatti da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no. Questo glielo vorrei dire in faccia, lui sa di cosa parlo”.

Poi ha parlato di lei: “Sono in cura da una psicologa. Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. Davvero, è un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia. Sono stata giudicata in modo crudele, in pochi hanno realmente capito il mio malessere. Però mi assumo le mie responsabilità. Domani chissà che cosa succederà. Questo Natale lo dedico alla persona che amo: mio figlio Tommaso”.

Serena è rammaricata per non essere capita: “Il non essere compresa. La gravità di quello che stavo vivendo. Hanno vinto la parte ludica, i balletti e il tradimento che non c’è stato con Alessandro”.