Serena Enardu dice basta alla tv dopo Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. L’ha rivelato la stessa ex tronista di Uomini e Donne ai suoi fan sui social. La compagna del cantante Pago ha infatti dichiarato durante una diretta Instagram: “Ho detto al mio agente che non voglio fare tv”.

Serena Enardu - Foto: Instagram Serena Enardu - Foto: Instagram

Le polemiche e gli attacchi scaturiti in particolar modo dalla sua ultima partecipazione al reality show di Canale 5, il GF Vip 4, l’hanno spinta a prendere questa decisione. “Progetti in tv? Non ne ho sinceramente – ha spiegato -. Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: Niente, non vorrei proprio niente”.

Lei comunque vuole comunque mantenere un rapporto molto forte e solido con i suoi fan sui social: “A me piace stare sui social, mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso”.

Ma alla fine su insistenza dei fan, Serena ha confessato: “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no”.