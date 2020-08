Serena Enardu e Pago a pranzo insieme a Cagliari: ritorno di fiamma in vista?

Serena Enardu e Pago sono stati pizzicati durante un pranzo insieme a Cagliari in Sardegna. I due ex concorrenti di Temptation Island Vip si erano lasciati pochi mesi dopo la loro esperienza nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip. Un addio tra le polemiche e attacchi incrociati anche piuttosto duri.

Ora però c’è chi ipotizza che Serena Enardu e Pago stiano cercando per l’ennesima volta di ricucire il loro rapporto. A parlarne pochi giorni fa è stato il settimanale di cronaca rosa Chi.

La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini ha riportato la seguente notizia: “Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due restano lontani”.

Molti fan sperano che possano tornare di nuovo insieme. Alcuni detrattori dell’ex coppia vip pensano che anche la rottura sia stata tutta una montatura per fare business e pubblicità. E voi che cosa ne pensate?