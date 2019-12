Serena Enardu ha replicato a muso duro ad Anna Pettinelli, invitandola a non parlare più della sua precedente storia con Pago ma di pensare alla sua relazione.

Come ben ricorderete la neo professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi l’aveva criticata per il suo percorso al reality mentre era nel villaggio in Sardegna. L’aveva definita una “novella Alice nel Paese delle Meraviglie”. Ora la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne non si è fatta attendere ed è stata durissima.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip è stata categorica: “La inviterei a non parlare di me. E se proprio vuole parlare, sarebbe meglio che pensasse al suo di ‘paese’, dove si potrebbero scoprire altre meraviglie”.

Serena Enardu ha lanciato delle insinuazioni sul rapporto di Anna Pettinelli con il suo compagno Stefano Macchi e l’ha accusata di essere stata falsa a Temptation Island Vip. “Io ho mostrato tutta me stessa, giusta o sbagliata, dinanzi alle telecamere. Lei invece non è stata se stessa”.