Shaun Weiss arrestato per furto: l’attore era sotto effetto di droghe

Shaun Weiss è stato arrestato per furto. Il 41enne attore televisivo e cinematografico era sotto effetto di droghe quando è stato sorpreso dagli agenti della polizia in una casa mentre stava tentando di svaligiare un’abitazione in California.

I poliziotti hanno rivelato alla stampa americana che l’attore è stato colto in flagranza di reato all’interno di un garage di un appartamento in California. Dopo aver rotto il finestrino dell’auto, Weiss è entrato nella vettura. Qui è stato trovato sotto l’effetto di metanfetamina.

Il periodo nero sembra davvero inarrestabile per l’attore protagonista di Stoffa da campioni, film del 1992 prodotto da Disney sull’hockey.