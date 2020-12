Shawn Mendes è gay? “Chi ancora me lo chiede è semplicemente ignorante e insensibile”

Shawn Mendes è gay? Il 22enne cantautore, musicista e modello canadese ha risposto alla domanda di un giornalista del tabloid britannico The Guardian in merito al suo orientamento sessuale. I rumor sulla sua presunta e velata omosessualità hanno indispettito Mendes. Questa volta ha perso davvero la pazienza.

Il fidanzato ufficiale di Camila Cabello ha asserito: “C’è stato un periodo in cui la gente era ossessionata dal fatto che dovessi fare coming out, ma è una cosa ridicola. Mi sono arrabbiato perché conosco persone gay che non hanno ancora fatto coming out e conosco le loro sofferenze. Che le persone continuino a ripetere sempre la stessa me**a è semplicemente ignorante e insensibile”.

Anche nel 2018, dalle pagine di Rolling Stone, Mendes fu praticamente costretto ad affrontare l’argomento: “In fondo al cuore sento di aver quasi bisogno di farmi vedere con qualcuno, con una ragazza, in pubblico, per dimostrare alle persone che non sono gay. Anche se nel mio cuore so che non è una brutta cosa essere gay, ma c’è ancora una parte di me che lo pensa. E odio quel lato di me”.

Caso chiuso? Neanche per sogno!