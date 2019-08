Shawn Mendes, fan fa coming out: la reazione del cantante

Shawn Mendes ha ricevuto una richiesta davvero molto particolare durante una delle ultime tappe del suo tour. Il 21enne cantautore e musicista canadese è finito al centro del gossip internazionale nelle ultime settimane poiché sarebbe in love con la collega cubana naturalizzata statunitense Camila Cabello. Secondo i detrattori dell’artista canadese sarebbe soltanto una messinscena per promuovere il loro singolo di successo Senorita in quanto lui sarebbe velatamente gay.

Rumor a parte, alcuni giorni fa Shawn ha ricevuto la seguente richiesta da parte di una fan: “Voglio fare coming out, sono bisessuale. Non l’ho detto praticamente a nessuno. Non so come dirlo ai miei genitori. Mi chiedevo se tu potessi fare un video e dirglielo…”.

Shawn Mendes ha rifiutato per un motivo molto valido e preciso. “Ascoltami, i tuoi genitori ti ameranno qualsiasi cosa tu dica loro – ha dichiarato l’artista – e in qualsiasi modo tu lo faccia. Tu sei il loro mondo. Non posso avvicinarmi alla quantità di gioia e felicità che sentiranno quando scopriranno che gli stai dicendo la verità. Non chiedermi di fare questo video. Credimi che lo farei se pensassi che fosse la cosa migliore da fare. Nel mio cuore però so che non è la giusta cosa da fare. I tuoi genitori ti ameranno anche di più – ha proseguito Mendes – sapendo che sei stata onesta con loro. Quindi adesso sta a te. Non voglio metterti pressioni. Sicuramente non c’è persona al mondo che vogliono sentire più di te, fidati. Sono fiero di te, ok? Sono davvero orgoglioso di te”.

