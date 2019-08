Simona Ventura sfoggia in spiaggia un fisico perfetto a 54 anni. Prova costume superata a pieni voti per la famosa e amata conduttrice tv. Lo scatto è stato realizzato in spiaggia a Rimini dal compagno Giovanni Terzi. Una giornata di relax e sole insieme con i figli Giacomo e Caterina, alla sorella Sara Ventura e al nipotino Enea.

Nella didascalia che accompagna lo scatto la Ventura esprime la gioia di essersi presa un break anche se, rivela, il lavoro non la lascia nemmeno in spiaggia.

“Ebbene sì! Finalmente un po’ di vacanza, anche se mai del tutto (ormai mi conoscete)! Si preparano i programmi in relax”, ha fatto sapere la conduttrice tv di Mamma Rai. Tanti vip hanno commentato il suo scatto in bikini al mare. “Seeee vabbeh, ciao ventenni!”, ha scritto l’ex gieffina e conduttrice radiofonica Margherita Zanatta. “Ammazza che fisico, una bomba”, ha sottolineato Eleonora Daniele.

Redazione-iGossip