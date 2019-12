Simona Ventura su Giovanni Terzi: “È stato un colpo di fulmine”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati ospiti dell’ultima puntata di Verissimo. La coppia vip ha ribadito a Silvia Toffanin che il matrimonio è nei loro piani. La famosa e popolare presentatrice tv ha rivelato che con il giornalista è stato un colpo di fulmine: “Con lui credo di aver trovato la serenità. I mei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”.

Terzi ha rivelato: “Simona è colei che mi ha salvato la vita… è arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”.

Come si vede SuperSimo tra 10 anni? “Ho iniziato a fare dei progetti con la mia casa di produzione – ha detto la conduttrice tv -. Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti, a fare scouting, mi è sempre piaciuto”.