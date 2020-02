Soleil Sorgé attacca Jeremias Rodriguez e Martina Luchena

Soleil Sorgé non ha affatto gradito le voci che vorrebbero il suo ex fidanzato Jeremias Rodriguez flirtare con la sua amica Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero su tutte le furie.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata spietata sui social: “Cerca di guarire abbassandosi di livello o cercando nel mio giro di ‘amiche’”. Poi ha lanciato un hashtag feroce contro la mora: “#theylikemysloppies”, ossia “a loro piacciono i miei scarti”.

Un fan le ha fatto notare: “Una delle poche ad essere perfetta nella sua semplicità e su questo non ci piove, ma oggi il dubbio è un altro, Martina Luchena e Jeremias hanno aspettato che vi lasciate ufficialmente per iniziarsi a seguire oggi sui social? Prima c’era un veto? Certo che la chiarezza non è per tutti e sfortunatamente non tutti sono come te”.

La replica non si è fatta attendere. “Purtroppo non tutti hanno il coraggio di affrontare la propria vita con limpidezza. Forse proprio perché correte ad attaccare e giudicare al primo passo che si fa – ha scritto la concorrente del reality show di Raidue, Pechino Express – Probabilmente è solo un insieme di persone sole o povere individualmente che cercano di farsi forza uscendo insieme”.

Per poi aggiungere: “Personalmente sono abituata a vedere ragazze che decantano amicizia poi correre dietro ai miei ex. E ancor di più a vedere degli ex cercare di guarire abbassandosi di livello o cercando nel mio giro di ‘amiche’. Sembra quasi una moda”.

Per poi chiudere l’argomento così: “A loro piacciono i miei scarti, ma non per questo vanno giudicati. Viviamo in dislivelli morali e di intelletto. E va bene cosi. A ognuno la sua”.