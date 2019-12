Sonia Bruganelli scatena polemiche per la sua richiesta di un orologio milionario a Babbo Natale

Sonia Bruganelli ha scatenato nuove ed aspre polemiche in Rete per la sua richiesta di un orologio milionario a Babbo Natale. Qualche giorno prima di Natale, la moglie del celebre showman e conduttore tv ha pubblicato la foto del lussuoso orologio in questione e ha scritto: “Caro Babbo Natale…ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”.

Raffica di critiche, insulti e offese sui social all’indirizzo della mamma vip e imprenditrice per aver chiesto a Santa Claus un modello classico di un noto brand di orologi svizzeri, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta, il cui prezzo supera abbondantemente i 30mila euro.

Valanga di attacchi social nei confronti della moglie di Bonolis. “Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi”, scrive un’utente, che riempie il messaggio anche di insulti gravi e fuori luogo. ”La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita”, sottolinea un altro: “Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria… Poverina!”.

Eppure fino a qualche settimana fa aveva rivelato a Chi di aver fatto un passo indietro, promettendo di non ostentare più lusso e sfarzo sui social, per far vivere serenamente i suoi figli. Tentativo fallito!