Sossio Aruta attacca Antonio Zequila: “Si deve vergognare, è stato meschino”

Sossio Aruta ha attaccato er mutanda Antonio Zequila durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato: “È una persona squallida. Ha tirato fuori la mia squalifica calcistica, come per dire che sono una persona violenta, e ha cercato di farmi passare per un cattivo papà. Io ho regolarizzato tutto. Si deve vergognare, è stato meschino e voglio le sue scuse”.

Sossio Aruta - Foto: Facebook Sossio Aruta - Foto: Facebook

L’ex concorrente di Temptation Island Vip e del Grande Fratello ha poi parlato della sua storia d’amore con la compagna Ursula Bennardo. “Volevamo sposarci d’estate, ma adesso è proibito – ha detto Sossio -. Sveleremo la nuova data soltanto alla De Filippi”.

L’ex gieffino sta trascorrendo la quarantena con la compagna e la figlia Bianca e si è detto molto felice di essere tornato alla realtà, per poter sostenere Ursula in un momento così delicato: “Sono contento di essere tornato per aiutare Ursula, visto che in questo periodo di quarantena è rimasta da sola con quattro figli”.