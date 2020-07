Stefano De Martino smentisce il flirt con Mariana Rodriguez

Stefano De Martino ha smentito categoricamente il flirt con la modella, showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mariana Rodriguez. Dopo le foto scoop pubblicate dal settimanale di cronaca rosa Chi, che ha immortalato il conduttore tv di Made in Sud con la soubrette venezuelana, il comico Peppe Iodice ha cercato in tutti i modi di stuzzicare Stefano prima con la storia del presunto iPad con le conversazioni tra Stefano e Alessia Marcuzzi, trovato dalla moglie Belen Rodriguez, e poi con Mariana Rodriguez.

“Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”: ha detto il comico di Made in Sud. L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha smentito: “Non è vero”. Iodice ha quindi aggiunto: “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”. Il papà vip campano ha risposto: “Magari”.

Ma la macchina del gossip è sempre in agguato. Chi sarà la nuova fiamma di Stefano? Stay tuned per saperne di più!