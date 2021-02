Stefano De Martino sulla sua donna ideale: “Deve essere estremamente tradizionale”

Stefano De Martino ha descritto le caratteristiche e attitudini della sua donna ideale nella prima puntata di Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo. Il ballerino professionista e conduttore tv di Made in Sud non ha mai nominato la sua ex moglie, la celebre showgirl e modella argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. Come deve essere la donna ideale di Stefano De Martino?

«La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale – ha detto il papà vip campano -. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale».

Per poi aggiungere: «Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti. Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole». Il conduttore tv ha poi parlato della nonna scomparsa da poco: «Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto a uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo di posizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola».

Intanto la sua ex Belen diventerà mamma bis molto presto: è in dolce attesa di una bambina dall’influencer e hair stylist Antonino Spinalbese.