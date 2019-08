Stefano Oradei tradì Veera Kinnunen con Gessica Notaro. Impazza il gossip bomba lanciato in esclusiva da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Proprio quando l’insegnante nonché coreografa svedese di origine finlandese e la conduttrice tv di Ballando con le Stelle erano finite nel mirino del popolo della Rete per la nuova storia d’amore della ballerina con l’ex concorrente del talent show di Raiuno Dani Osvaldo, sbocciata proprio dietro le quinte del programma, la rivista ha scoperto uno scheletro nell’armadio di Oradei.

Come dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra. “I soliti ben informati sostengono che al Foro Italico (location in cui va in onda il programma, ndr), a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero – ha rivelato Dandolo -. Si preferì, dicono, però far cadere un fitto silenzio sulla faccenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne”.

Ora la situazione si è ribaltata definitivamente. Veera è felicemente in love con Dani Osvaldo, Gessica Notaro è fidanzata con un uomo che non appartiene al mondo del jet set nazionale mentre Stefano Oradei è single.

Redazione-iGossip