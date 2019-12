Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati: matrimonio sul Lago di Como

Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati in gran segreto! Matrimonio top secret e molto intimo per la bellissima coppia vip sul Lago di Como. Le nozze si sono celebrate lo scorso agosto, ma sono state annunciate soltanto alcuni giorni fa dai due modelli a Diva e Donna.

Stefano e Dasha si sono uniti in matrimonio mediante rito civile. Al lieto evento hanno partecipato solo i famigliari della coppia. L’anno prossimo si sposeranno in chiesa.

“Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l’anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”, hanno rivelato Stefano e Dasha.