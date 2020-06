Stefano Sala è diventato papà bis: la fidanzata Dasha ha partorito il piccolo Damian

Stefano Sala è diventato papà bis: la fidanzata Dasha Dereviankina ha partorito il piccolo Damian. Sia la neo mamma vip sia il piccolo stanno bene. La bellissima e sensuale coppia vip del jet set nazionale, che si è unita in matrimonio ad agosto 2019 sul Lago di Como, è al settimo cielo.

La bellissima notizia è stata diffusa dal sexy modello Stefano Sala che ha raccontato tutti i momenti precedenti e successivi al parto mediante diverse Instagram Stories condivise con i suoi numerosi follower.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso diversi scatti della bellissima famiglia vip e le prime immagini del figlio sui social. Sala ha dichiarato subito dopo il parto della sua compagna: “È stata dura ma tranquilli!!! Sto bene!!!! Benvenuto Piccolo DAMIAN, ti amiamo già alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in particolare dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e molto professionali. Siete i miei Eroi. Dasha the best warrior, I love you soooo much”.

Anche la neo mamma vip ha espresso tutta la sua gioia sui social: “Benvenuto nostro piccolo, grazie a tutti dottori e ostetriche per stare con noi stanotte. Avete fatto un ottimo lavoro con noi stanotte! Grazie di cuore. 5.06.2020. Stefano thank you my love for everything”.

Il modello è già genitore di Sofia, nata nel 2014 dalla sua precedente love story con la modella Dayane Mello.