Stephan Weiler criticato da Eliana Michelazzo: “Non mi piace affatto come si è comportato”

Stephan Weiler è felicemente fidanzato ed è rimasto senza parole quando ha scoperto di essere il finto Simone Coppi, nonché finto marito di Eliana Michelazzo. Lei dopo averlo conosciuto a Live – Non è la D’Urso si era presa una cotta per lui: “Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato”.

Stephan l’ha poi fatta a pezzi in una successiva intervista, invitandola ad andare da uno specialista. Ora il modello svizzero è stato duramente criticato dalla manager ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo.

L’ex manager della showgirl Pamela Prati ha dichiarato: “Stephan Weiler? Mi sono detta: ‘Chissà se magari gli piaccio, sono solo sei mesi che ha la fidanzata’. Ma lui è tanto bello quanto glaciale, non mi piace affatto come si è comportato. Sapevo che era arrabbiato per essere stato coinvolto a sua insaputa, ma in cinque minuti come facevo a spiegargli? Stavo male e si vedeva ma a lui non importava. Un abbraccio avrebbe potuto darmelo”.

