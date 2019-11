Taylor Mega censurata e bannata da TikTok per una clip considerata hot

Taylor Mega è stata censurata e bannata da TikTok, social network cinese, per una clip considerata troppo hot. L’ha rivelato la stessa web influencer e modella sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nel video social in questione l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex flirt di Fabrizio Corona balla in costume da bagno all’interno del resort che l’ha ospitata a Sharm el-Sheikh.

Senza troppi giri di parole, l’ex naufraga vip ha chiuso così la vicenda: “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio TikTok solo perché ero in costume. Niente di porco, non era osé. TikTok non capisce un ca**”.

Capitolo chiuso? Pare proprio di sì!

Redazione-iGossip