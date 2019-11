Taylor Mega non blocca mai i suoi hater sui social: ecco i motivi

Taylor Mega non blocca mai i suoi hater sui social. Perché? L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e web influencer ha spiegato i motivi ai suoi follower su Instagram Story. La modella e personaggio tv ha rivelato: “Sapete perché non blocco mai gli hater? A meno che non siano proprio molesti da lasciare mille commenti di insulti? Perché probabilmente gli farei un favore. Fargli cercare tutti i giorni, farli rosicare e farli inca**are tutte le volte che aprono il mio profilo, quella sì che è una bella tortura…”.

Per Taylor è un periodo d’oro. Dopo le accese e furiose polemiche per il suo finto scoop lesbo con Giorgia Caldarulo, Mega ha festeggiato il suo compleanno durante un vip party davvero esclusivo e lussuoso e ha partecipato alla presentazione del calendario For Men Magazine 2020, che la vede come assoluta protagonista, alla presenza di Urbano Cairo, l’imprenditore proprietario del gruppo editoriale.

Redazione-iGossip