Taylor Mega rivela su Instagram Story: “Sono stata con un ragazzo gay”

Taylor Mega ha rivelato ai suoi follower di Instagram Story di essere stata con un ragazzo gay e ha confessato che era molto presa. La famosa web influencer e modella, che ha avuto un flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte, ha dichiarato di recente di essere bisessuale. Non fa differenza tra uomini e donne proprio perché nella scelta di condividere momenti ed emozioni uniche non c’entra l’orientamento sessuale.

«Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa – ha detto l’ex flirt di Flavio Briatore -. Proprio in questo periodo dello scorso anno… lui è sempre nel mio cuore».

Poi ha respinto le accuse di aver finto flirt e storie d’amore lesbo con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne: «Non ho mai avuto doppi fini con nessuno o nessuna. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex – ha proseguito -. Con qualcuno ho anche finto di non provarne affatto per non rovinare rapporti precari o per non dare soddisfazione. Non mi manca il successo, non mi manca il denaro, non mi manca l’ucc***o… che doppi fini dovrei avere?».

Redazione-iGossip