Tegan Nox fa coming out su Instagram e presenta la sua fidanzata Sierra St. Pierre

Tegan Nox ha fatto coming out sul suo profilo Instagram e ha presentato la sua fidanzata Sierra St. Pierre ai suoi numerosi follower mediante un bellissimo e dolcissimo scatto social di coppia con tanto di mascherine anti Covid-19. La tenerissima foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “La vita è bella”.

Sierra St. Pierre ha condiviso lo stesso scatto sul suo profilo Instagram e ha scherzato su chi sia “quella famosa della relazione”.

La 25enne wrestler gallese Steffanie Rhiannon Newell, sotto contratto con la WWE, dove lotta nel territorio di sviluppo di NXT con il ringname Tegan Nox.

In un’intervista concessa a Newsweek ha dichiarato: “La mia vita si è sempre consumata in una situazione in cui non dovevo fare domande o dare risposte. Ma ho sentito che il momento giusto fosse finalmente giunto. Soprattutto visto che mi sono innamorata della persona giusta per me. Sì, non c’era momento migliore per raccontare tutto a tutti”.

Tegan è rimasto molto felice per l’esito del post: “Le reazioni sono state grandiose. Ho sentito anche Sonya Deville, che mi ha dato il suo numero e mi ha detto di chiamarla se dovessi avere bisogno di qualsiasi cosa. Ovviamente una piccola percentuale di persone che non apprezzano esiste, ma il 99% delle reazioni sono state positive. Ho ricevuto messaggi di congratulazioni da non so quanti colleghi e amici. È stato stupendo, anche perché mi ha permesso di capire quante persone meravigliose ci siano al mondo”.

Congratulazioni Tegan!